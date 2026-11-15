«Faust»: Preis an die besten Theaterleute 2026 verliehen

Wiesbaden (dpa) - Der deutsche Theaterpreis «Der Faust 2026» ist am Samstagabend an Künstlerinnen und Künstler in zwölf Kategorien verliehen worden. Die Sängerin Brigitte Fassbaender erhielt im Staatstheater in Wiesbaden die Auszeichnung für ihr Lebenswerk. Als beste Tänzerin wurde Nora Monsecour für ihren Part in «Façade» am Staatstheater Mainz geehrt, Jens Harzer bekam den Preis als bester Schauspieler für seine Rolle in dem Stück «De Profundis» am Berliner Ensemble, wie der Deutsche Bühnenverein mitteilte.

«De Profundis» von Oscar Wilde ist ein langer Brief an seinen ehemaligen Geliebten Lord Alfred Douglas, geschrieben nach rund zwei Jahren Gefängnis. Harzer gelinge «ein furioses Solo mit einem nicht für die Öffentlichkeit und die Bühne gedachten Text», erklärte die Jury in ihrer Begründung.

Zur Tänzerin Monsecour heißt es, sie bringe mit «Façade» ein «intimes, autobiografisches Solo auf die Bühne, das von beeindruckender Genauigkeit, beklemmender Präsenz und innerer wie physischer Kraft zeugt». Den «Faust» für die beste Regie im Schauspiel bekam Jan-Christoph Gockel für den «Wallenstein» der Münchner Kammerspiele, in der Kategorie Choreographie wurde Ivan Alboresi für das Tanzstück «Giselle» geehrt, das im Theater Nordhausen gezeigt wurde.

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