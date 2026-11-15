Auszeichnungen

«Faust»: Preis an die besten Theaterleute 2026 verliehen

Nach den Worten von Bühnenvereinspräsident Brosda sind Theater «Hoffnungsorte», deren Kraft von der Kreativität der Künstlerinnen und Künstler gespeist wird. Die besten ihres Fachs wurden nun geehrt.

Monsecour wurde als beste Tänzerin für ihre Darbietung im Stück «Facade» am Staatstheater Mainz ausgezeichnet. Foto: Markus Nass/Deutscher Bühnenverein/dpa
Monsecour wurde als beste Tänzerin für ihre Darbietung im Stück «Facade» am Staatstheater Mainz ausgezeichnet.

Wiesbaden (dpa) - Der deutsche Theaterpreis «Der Faust 2026» ist am Samstagabend an Künstlerinnen und Künstler in zwölf Kategorien verliehen worden. Die Sängerin Brigitte Fassbaender erhielt im Staatstheater in Wiesbaden die Auszeichnung für ihr Lebenswerk. Als beste Tänzerin wurde Nora Monsecour für ihren Part in «Façade» am Staatstheater Mainz geehrt, Jens Harzer bekam den Preis als bester Schauspieler für seine Rolle in dem Stück «De Profundis» am Berliner Ensemble, wie der Deutsche Bühnenverein mitteilte.

«De Profundis» von Oscar Wilde ist ein langer Brief an seinen ehemaligen Geliebten Lord Alfred Douglas, geschrieben nach rund zwei Jahren Gefängnis. Harzer gelinge «ein furioses Solo mit einem nicht für die Öffentlichkeit und die Bühne gedachten Text», erklärte die Jury in ihrer Begründung. 

Zur Tänzerin Monsecour heißt es, sie bringe mit «Façade» ein «intimes, autobiografisches Solo auf die Bühne, das von beeindruckender Genauigkeit, beklemmender Präsenz und innerer wie physischer Kraft zeugt». Den «Faust» für die beste Regie im Schauspiel bekam Jan-Christoph Gockel für den «Wallenstein» der Münchner Kammerspiele, in der Kategorie Choreographie wurde Ivan Alboresi für das Tanzstück «Giselle» geehrt, das im Theater Nordhausen gezeigt wurde.

Immer top informiert mit dem WNOZ-WhatsApp-Kanal!

Breaking News, spannende Hintergründe und Newsletter: Mit unserem WhatsApp-Kanal bleiben Sie stets über Weinheim, den Odenwald und die Metropolregion informiert.

Zum Kanal

Impressum

Bühnenvereinspräsident Carsten Brosda erklärte: «Theater sind Hoffnungsorte, auf ihren Bühnen zeigen sie die Welt als eine veränderbare.» Mit dem Deutschen Theaterpreis werde die Kraft der Bühnen gefeiert, die sich aus der Kreativität der Künstlerinnen und Künstler speise. «Damit geben wir auch ein Versprechen: Die Freiheit der Bühnen unbedingt zu schützen, damit ihre Visionen sichtbar bleiben.»

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Theaterpreis «Faust 2026» an Brigitte Fassbaender
Auszeichnung

Theaterpreis «Faust 2026» an Brigitte Fassbaender

Die Sängerin Brigitte Fassbaender erhält den diesjährigen Theaterpreis «Der Faust 2026» für ihr Lebenswerk. Sie sei auch als Regisseurin und Intendantin für viele ein Vorbild, betont die Jury.

06.10.2026

Staatstheater Wiesbaden macht Stadt zur Bühne
Neues Theaterprogramm

Staatstheater Wiesbaden macht Stadt zur Bühne

«Wem gehört die Stadt?» Diese Frage steht im Mittelpunkt der kommenden Spielzeit am Staatstheater Wiesbaden. Wie das Haus mit seinem Publikum in den Dialog treten möchte.

23.04.2026

Theater Regensburg ist das «Beste Opernhaus des Jahres»
Auszeichnungen

Theater Regensburg ist das «Beste Opernhaus des Jahres»

Wie schafft es ein Theater, mit unbekannten Werken zu begeistern? Die Jury lobt Regensburgs Mut und Publikumsoffenheit. Bald folgt eine weitere Auszeichnung.

23.02.2026

Opernintendant

Theaterpreis: Klaus Zehelein für Lebenswerk geehrt

Einmal im Jahr kommen die Theaterschaffenden zusammen, um besondere künstlerische Leistungen zu würdigen. Nun wurde der Deutsche Theaterpreis zum zweiten Mal in Hamburg verliehen.

26.11.2023

Kultur-Highlights

Dostojewski, «Doktormutter Faust» und Meister der Romantik

Ein Antiken-Marathon, die «Faszination des Horrors», eine feministische «Dr. Faust» - Bühnen und Ausstellungshäuser locken nach der Sommerpause mit spannenden Events. Ein Überblick.

01.09.2023