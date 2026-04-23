Staatstheater Wiesbaden macht Stadt zur Bühne

Wiesbaden (dpa/lhe) - Das Hessische Staatstheater Wiesbaden stellt in der kommenden Spielzeit die Landeshauptstadt in den Mittelpunkt seines Programms. Das Haus lade sein Publikum ein, mit Künstlern und Künstlerinnen über die Frage «Wem gehört die Stadt?» in den Dialog zu kommen - im Theater und draußen in der Stadt, wie das Staatstheater ankündigte.

Eröffnet wird die Spielzeit am 22. August mit dem Theaterfest und einer Aufführung von Carl Orffs «Carmina Burana». Zu den Uraufführungen der kommenden Saison zählt «Metropolis Wiesbaden» von Sebastian Nübling.

Während des bildstarken Live-Theater-Film-Events erobern die Schauspieler und Schauspielerinnen sowie das Staatsorchester zur Filmmusik des monumentalen Stummfilmklassikers «Metropolis» die Straßen und Plätze Wiesbadens, wie das Theater ankündigte.

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Moderatorin und Autorin Bärbel Schäfer zu Gast

Für die «Symphony for One Hundred Citizens and a Traffic Light» von Heleen van Haeghenborg und Thomas Verstraeten versammelten sich 100 Menschen aus Wiesbaden auf der Bühne des Großen Hauses für ein «spektakuläres Konzert als gemeinschaftliches Ereignis».