«FAZ»: Fresenius will Reha-Kliniken verkaufen

Bad Homburg (dpa) - Der Medizinkonzern Fresenius will einem Medienbericht zufolge seine Reha-Kliniken verkaufen. Die Investmentbank UBS sei mandatiert worden, den Markt nach Interessenten zu sondieren, berichtet die «Frankfurter Allgemeine Zeitung» (Samstag) unter Berufung auf Branchen- und Finanzkreise. Der Dax-Konzern aus Bad Homburg bei Frankfurt lehnte einen Kommentar zu dem Vorgang ab. Den Wert der möglichen Transaktion beziffert die Zeitung auf 600 bis 800 Millionen Euro. Es handelt sich um einen Teil der Fresenius-Sparte Vamed. Das Reha-Geschäft umfasst demnach etwa 60 Reha-Kliniken und einige Altersheime in fünf Ländern. Bekannt ist die Reha-Klinik Damp an der Ostsee.