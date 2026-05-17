Fußball-Bundesliga

FC Bayern schafft Klarheit bei Nationaltorwart Nübel

Alexander Nübel steht in München noch langfristig unter Vertrag. Eine Zukunft im Tor des FC Bayern aber hat er nach dem Ende seiner Leihe in Stuttgart nicht.

Alexander Nübel in Aktion für den VfB Stuttgart am letzten Spieltag in Frankfurt. Foto: Uwe Anspach/dpa
Alexander Nübel in Aktion für den VfB Stuttgart am letzten Spieltag in Frankfurt.

München (dpa) - Fußball-Nationaltorhüter Alexander Nübel hat keine Zukunft beim FC Bayern München. Der deutsche Meister hat bei dem 29-Jährigen, der drei Jahre innerhalb der Bundesliga an den VfB Stuttgart ausgeliehen war, Klarheit geschaffen, wie Sportdirektor Christoph Freund nach dem letzten Spieltag bestätigte. 

«Alex wird nächste Woche im DFB-Pokalfinale mit Stuttgart gegen uns spielen und im Tor stehen. Er hat wieder eine sehr gute Saison gespielt», sagte Freund: «Aber wir haben einen Austausch gehabt mit seinem Management. Und auch der Alex weiß Bescheid, wie unsere Planungen sind.»

Kein Platz neben Neuer, Urbig und Ulreich

Newsletter

Holen Sie sich den WNOZ-Newsletter und verpassen Sie keine Nachrichten aus Ihrer Region und aller Welt.

Mit Ihrer Registrierung nehmen Sie die Datenschutzerklärung zur Kenntnis.

Diese sind eindeutig, nachdem der FC Bayern die Verträge mit Kapitän Manuel Neuer (40) und Sven Ulreich (37) jeweils um eine weitere Saison verlängert hat. Youngster Jonas Urbig (22) komplettiert das Torwart-Trio. «Wir gehen mit den Tormännern, die wir jetzt haben, auch in die nächste Saison», sagte Freund.

Nübel war 2020 ablösefrei vom FC Schalke 04 nach München gewechselt. Er scheute aber den Konkurrenzkampf mit Stammkeeper Neuer und machte nur wenige Spiele für den Rekordmeister. Von 2021 bis 2023 war er bereits an AS Monaco ausgeliehen. Sein Vertrag in München läuft aber noch bis 2030.

Eine feste Verpflichtung durch den VfB, mit dem Nübel am letzten Spieltag die Champions League erreichte, übersteigt bei Ablöse und Gehalt angeblich die finanziellen Rahmenbedingungen in Stuttgart. Der Pokalsieger fokussiert sich demnach intern auf Top-Talent Dennis Seimen als künftige Nummer eins. Der 20-Jährige ist aktuell noch an den Zweitligisten SC Paderborn ausgeliehen.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
VfB-Torwart Nübel will zur WM - Gute Wünsche an ter Stegen
VfB Stuttgart

VfB-Torwart Nübel will zur WM - Gute Wünsche an ter Stegen

Wer steht beim VfB Stuttgart und in der Nationalmannschaft künftig im Tor? Bayern-Leihgabe Alexander Nübel äußert sich zu seinen Ambitionen im Verein und beim DFB.

22.01.2026

Spekulation um Nationaltorwart Nübel - Spannende Nachfolge?
Fußball-Bundesliga

Spekulation um Nationaltorwart Nübel - Spannende Nachfolge?

Verlängert Manuel Neuer beim FC Bayern? Was wird aus Alexander Nübel in Stuttgart? Dessen designierter Nachfolger präsentiert sich in dieser Saison stark. Ein Szenario wäre für ihn «ein Traum».

09.10.2025

Bundesliga

Bayern-Clou bei Nübel-Vertrag: Noch zwei Jahre Stuttgart

Der FC Bayern bindet Torwart Nübel bis 2029. Die Überraschung dabei ist: Der 27-Jährige wird weitere zwei Jahre an den VfB Stuttgart verliehen. Was heißt das mit Blick auf Kapitän Neuer?

12.04.2024

Bundesliga

FC Bayern verleiht Torwart Nübel zum VfB Stuttgart

Dass der FC Bayern Alexander Nübel an den VfB Stuttgart ausleiht, hatte sich abgezeichnet. Nun ist der Vertrag unterschrieben. Der Torhüter will sich in der Fußball-Bundesliga neu beweisen.

25.07.2023

Bundesliga

Medien: Treffen zwischen VfB Stuttgart und Bayerns Nübel

14.07.2023