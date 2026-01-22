VfB-Torwart Nübel will zur WM - Gute Wünsche an ter Stegen

Rom (dpa) - Alexander Nübel will unbedingt bei der kommenden Fußball-WM dabei sein. Die WM im Sommer motiviere ihn «natürlich extrem», sagte der Bundesliga-Torhüter des VfB Stuttgart vor dem Europa-League-Spiel am Donnerstag (21.00 Uhr/RTL) bei AS Rom. Zuletzt war der 29-Jährige, den der VfB bis zum Saisonende vom FC Bayern München ausgeliehen hat, als Ersatzmann hinter Oliver Baumann bei der Nationalmannschaft dabei.

WNOZ WhatsApp-Kanal Die Weinheimer Nachrichten und Odenwälder Zeitung auf WhatsApp! Aktuelle Nachrichten aus deiner Region. Die Top-Themen jeden Mittag frisch auf dem WhatsApp-Kanal. Zum Kanal Impressum

Zu den Ambitionen, seine erste WM-Teilnahme sogar als deutsche Nummer eins anzugehen, sagte er: «Grundsätzlich entscheidet erst mal der Bundestrainer, wer spielen wird. Ich will erst mal dabei sein», antwortete Nübel. «Wenn ich die Möglichkeit bekomme, Spiele zu machen, nehme ich sie sehr, sehr gerne hin. Aber ja, entscheiden tue ich das nicht. Ich gebe immer Vollgas bei der Nationalmannschaft.»

Nübel zu WM-Konkurrent ter Stegen: «Ich hoffe, er bleibt gesund»

Zur Nummer eins hatte Nagelsmann nach der Heim-EM 2024 Marc-André ter Stegen erklärt, der dann aber wegen einer Knie- und Rückenverletzung lange ausfiel. Um Stammtorwart bei der WM in den USA, Kanada und Mexiko zu sein, wechselte ter Stegen nun für die erhoffte notwendige Spielpraxis vom FC Barcelona zum FC Girona.

Auch Nübel wünschte ihm für die neue Station alles Gute. «Ich hoffe, er bleibt gesund und ist bis zum Sommer dann fit.»

Ungewisse Vereinszukunft

In der Frage um seine ungewisse Vereinszukunft nach Ende der Leihe gibt sich Nübel derweil gelassen. «Ich bin sehr happy hier. Ich mache mir da wenig Gedanken, was im Sommer passiert. Es hängt auch nicht alles von mir ab», sagte der 29-Jährige.

Er wolle die Entscheidung auf sich zukommen lassen und werde sich erst Ende der Rückrunde mehr Gedanken darüber machen. Bis dahin wolle er seine noch großen Ziele mit dem VfB Stuttgart, mit dem er in der vergangenen Saison DFB-Pokalsieger wurde, verfolgen. In dieser Spielzeit war Nübel nicht immer der erhoffte fehlerfreie Rückhalt bei den Schwaben.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt, der den Artikel ergänzt. Sie können entweder in den Cookie-Einstellungen, die Einwilligung für Social Media geben, oder der Verarbeitung von Endgeräteinformationen und personenbezogenen Daten, für alle Drittplattformen, zustimmen. Externen Inhalt immer laden Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogenen Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unseren Datenschutzbestimmungen