Baden-Württemberg wählt

FDP bangt um Landtagseinzug: Rülke will Verantwortung tragen

FDP-Spitzenkandidat Rülke kündigt Konsequenzen an, sollte seine Partei den Einzug in den Landtag verpassen. Das vorläufige Ergebnis sorgt für Unsicherheit.

Die FDP holte ersten Hochrechnungen zufolge 4,5 Prozent bei der Landtagswahl. Foto: Uli Deck/dpa
Stuttgart (dpa) - FDP-Spitzenkandidat Hans-Ulrich Rülke hat Konsequenzen angekündigt, sollte seine Partei aus dem Landtag in Baden-Württemberg ausscheiden. Als Spitzenkandidat, Landesvorsitzender und Fraktionsvorsitzender habe er den Wahlkampf verantwortet, sagte Rülke im ZDF. Er wolle natürlich die entsprechende Verantwortung auch übernehmen. «Wir werden sehen, was der Abend noch bringt.»

Die FDP kommt den ersten Hochrechnungen von ARD und ZDF nach auf 4,5 Prozent und würde damit aus dem Landtag fliegen. Für die Bundespartei sei das Ganze natürlich auch ein Rückschlag, so Rülke weiter. 

In der ARD erklärte er, dass das Abschneiden sehr bedauerlich sei. «Damit endet eine Tradition in Baden-Württemberg. Wir waren noch nie außerparlamentarisch in der Geschichte des Landes.»

