FDP-Chef zieht gemischte erste Bilanz nach Kommunalwahlen

Wiesbaden (dpa/lhe) - Hessens FDP hat in einer frühen Bewertung nach den Kommunalwahlen am Sonntag eine erste gemischte Bilanz gezogen. Für die Freien Demokraten zeichne sich ein heterogenes Bild ab, teilte FDP-Landeschef Thorsten Lieb mit. Die Auszählung der komplexen Abstimmungen für die Kommunalparlamente werde aber noch dauern.

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«Auch wenn sich der negative Trend der FDP im Bund bemerkbar macht, sind wir in unseren Hochburgen in kleinen und mittelgroßen Städten wie Bruchköbel, Bad Homburg, Königstein, Kronberg und Steinbach stabil», erklärte Lieb. Das sei ein gutes Signal dafür, «dass man in herausfordernden Zeiten mit starken Persönlichkeiten Wahlen erfolgreich gestalten kann».

Niederlagen im Kampf mit der Fünf-Prozent-Hürde

Bei der Landtagswahl im benachbarten Baden-Württemberg vor einer Woche war die FDP an der Fünf-Prozent-Hürde gescheitert und aus dem Parlament in Stuttgart geflogen. 2025 hatte sie das gleiche Schicksal im Bundestag erlebt.

Foto: Andreas Arnold/dpa Hinweisschilder für Wahllokale erst anbringen und dann wieder abhängen: Erstmals seit fünf Jahren haben die Hessinnen und Hessen wieder bei Kommunalwahlen ihre Kreuzchen machen können.

In Hessen wurden im ganzen Land neue Kreistage, Stadt- und Gemeindeparlamente sowie die Ortsbeiräte gewählt.