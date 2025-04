Hofheim (dpa/lhe) - Die hessische FDP hat einen neuen Vorsitzenden: Die Delegierten wählten am Samstag in Hofheim Thorsten Lieb mit 50,7 Prozent der Stimmen an die Parteispitze. Er setzte sich im zweiten Wahldurchgang gegen den bisherigen Generalsekretär der Hessen-FDP, Moritz Promny, durch.