Kelkheim (dpa/lhe) - Tim Hordorff ist erneut zum Landesvorsitzenden der Jungen Liberalen in Hessen gewählt worden. Der 31-Jährige aus dem Hochtaunuskreis wurde damit im Amt bestätigt, hieß es in einer Mitteilung zum Landeskongress in Kelkheim (Main-Taunus-Kreis).