Gegen das Tanzverbot: Aktionen in Wiesbaden und Frankfurt

Frankfurt/Main/ Wiesbaden (dpa/lhe) - Die Jungen Liberalen in Hessen am Freitag haben vor dem hessischen Landtag mit einer Aktion die Abschaffung des Tanzverbots am Karfreitag gefordert. «Das Tanzverbot am Karfreitag stellt für viele Menschen eine Einschränkung ihrer Freiheit dar», hieß es in einer Mitteilung. Das Tanzverbot sei ein Relikt der Vergangenheit, die Gesellschaft habe sich verändert, sagte Tim Hordorff, Landesvorsitzender der FDP-Nachwuchsorganisation in Hessen. «Es passt nicht in eine liberale, säkulare Gesellschaft, dass es weiterhin sogenannte stille Feiertage gibt, an denen die gesamte Gesellschaft sich aufgrund christlicher Gewohnheiten und Rituale einschränken muss.»