Karfreitag - was nicht erlaubt ist und warum

Frankfurt/Wiesbaden (dpa/lhe) - Der Karfreitag ist in Hessen ein sogenannter stiller Feiertag. So sind öffentliche Tanzveranstaltungen sowie öffentliche Sportveranstaltungen gewerblicher und nichtgewerblicher Art von 0.00 Uhr an verboten. Festgelegt sind die Regeln im hessischen Feiertagsgesetz. Auch Zirkusveranstaltungen sind demnach nicht gestattet. Und: Bereits am Gründonnerstag sind von 4.00 Uhr an öffentliche Tanzveranstaltungen untersagt.