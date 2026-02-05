FDP-Fraktion will Lehrerschaft von Bürokratie entlasten
Zu viel Bürokratie raubt nach Ansicht der Landtags-FDP Lehrkräften Zeit für pädagogische Arbeit. Die Fraktion schlägt ein Moratorium vor. Die Landesregierung verweist auf bestehende Entlastungen.
Wiesbaden (dpa/lhe) - Die hessische FDP-Fraktion will die Lehrerschaft und Schulleitungen von Bürokratie entlasten. Ihr bildungspolitischer Sprecher Moritz Promny forderte im Landtag, alle regelmäßigen Berichtspflichten für ein Jahr auszusetzen. Ausgenommen wären zwingend notwendige verfassungs- oder sicherheitsrechtliche Vorgaben.
«Nach einem Jahr wird klar sein, was wirklich notwendig ist – und was nur Verwaltung um der Verwaltung willen war», erläuterte Promny. «Lehrerinnen und Lehrer sind nicht dazu da, Aktenschränke mit Berichten zu füllen, die niemand liest.»
Der FDP-Abgeordnete argumentierte: «Die Vielzahl an Berichts-, Dokumentations- und Nachweispflichten bindet Zeit und Energie, die im Unterricht, in der Vorbereitung und in der individuellen Förderung der Schülerinnen und Schüler fehlen.»
Promny nannte als Beispiele Mahnverfahren wegen geringwertiger verlorener Schulbücher oder Berichtspflichten über pädagogische Tage, deren Inhalte später nie wieder aufgegriffen würden. Der Lehrkräftemangel werde durch diese Bürokratie zusätzlich verschärft.
Minister Schwarz: Manche Berichte sind wichtig
Die Forderung könne man als Opposition durchaus erheben, sagte Bildungsminister Armin Schwarz (CDU) - aber er ergänzte an die FDP-Fraktion gerichtet: «Das, was Sie fordern, fordert kein Mensch, fordert keine Gewerkschaft.» Womöglich stehe die FDP ziemlich allein auf der Wiese. Minister Schwarz bekräftigte, die Landesregierung schaue bereits sehr genau darauf, was nötig sei und was überflüssig.
Beispielsweise sei die Zahl der Klausuren in der Oberstufe reduziert worden - dies bedeute weniger Korrekturarbeit für die Lehrerschaft. Es gebe auch durchaus wichtige Berichte, betonte Schwarz, etwa über ernste Streitigkeiten im Klassenzimmer oder unentschuldigtes Fehlen. Dies müsse dokumentiert werden.