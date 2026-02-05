FDP-Fraktion will Lehrerschaft von Bürokratie entlasten

Wiesbaden (dpa/lhe) - Die hessische FDP-Fraktion will die Lehrerschaft und Schulleitungen von Bürokratie entlasten. Ihr bildungspolitischer Sprecher Moritz Promny forderte im Landtag, alle regelmäßigen Berichtspflichten für ein Jahr auszusetzen. Ausgenommen wären zwingend notwendige verfassungs- oder sicherheitsrechtliche Vorgaben.

«Nach einem Jahr wird klar sein, was wirklich notwendig ist – und was nur Verwaltung um der Verwaltung willen war», erläuterte Promny. «Lehrerinnen und Lehrer sind nicht dazu da, Aktenschränke mit Berichten zu füllen, die niemand liest.»

Der FDP-Abgeordnete argumentierte: «Die Vielzahl an Berichts-, Dokumentations- und Nachweispflichten bindet Zeit und Energie, die im Unterricht, in der Vorbereitung und in der individuellen Förderung der Schülerinnen und Schüler fehlen.»

Promny nannte als Beispiele Mahnverfahren wegen geringwertiger verlorener Schulbücher oder Berichtspflichten über pädagogische Tage, deren Inhalte später nie wieder aufgegriffen würden. Der Lehrkräftemangel werde durch diese Bürokratie zusätzlich verschärft.

Minister Schwarz: Manche Berichte sind wichtig

Die Forderung könne man als Opposition durchaus erheben, sagte Bildungsminister Armin Schwarz (CDU) - aber er ergänzte an die FDP-Fraktion gerichtet: «Das, was Sie fordern, fordert kein Mensch, fordert keine Gewerkschaft.» Womöglich stehe die FDP ziemlich allein auf der Wiese. Minister Schwarz bekräftigte, die Landesregierung schaue bereits sehr genau darauf, was nötig sei und was überflüssig.