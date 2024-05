Fehlende Lohnzahlungen: Zoll durchsucht Räumlichkeiten

Frankfurt/Main (dpa) - Der Zoll und die Staatsanwaltschaft Frankfurt am Main haben am Dienstag sieben Wohn- und Geschäftsräume in Hessen und im Saarland durchsucht. Vier Männer im Alter von 38 bis 53 Jahren sollen als Verantwortliche einer Restaurantkette ausländische Köche unter prekären Arbeitsbedingungen beschäftigt und gleichzeitig Sozialversicherungsbeiträge sowie Steuern vorenthalten und veruntreut haben, teilte das Hauptzollamt Frankfurt mit.