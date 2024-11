Kindesmissbrauch: Über 80 Räumlichkeiten durchsucht

Frankfurt/Wiesbaden (dpa/lhe) - Im Kampf gegen sexuellen Missbrauch von Kindern und Jugendlichen sind in Hessen über 80 Häuser, Wohnungen und andere Räumlichkeiten durchsucht worden. Den insgesamt 84 Beschuldigten würden überwiegend die Herstellung, der Besitz und die Verbreitung von entsprechenden Pornos oder der sexuelle Missbrauch zur Last gelegt, teilten das Hessische Landeskriminalamt in Wiesbaden und die Generalstaatsanwaltschaft in Frankfurt mit. In zwei Fällen bestehe der Verdacht der Vergewaltigung.