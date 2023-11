Kampf gegen Kindesmissbrauch: 85 Wohnungen durchsucht

Wiesbaden/Eschwege (dpa/lhe) - Bei Ermittlungen wegen sexueller Gewalt gegen Kinder hat die Polizei in der vergangenen Woche 85 Wohnungen in ganz Hessen durchsucht. Dabei sei ein Haftbefehl gegen einen 18-Jährigen aus dem Werra-Meißner-Kreis vollstreckt worden, sagte ein Sprecher des Hessischen Landeskriminalamts (LKA) in Wiesbaden am Montag. Ihm werde schwerer sexueller Missbrauch von Kindern vorgeworfen.