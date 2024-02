Wohnungen wegen Aufnahmen von Kindesmissbrauch durchsucht

Wiesbaden (dpa/lhe) - Die Polizei hat wegen des Verdachts des Kindesmissbrauchs 56 Wohnungen in ganz Hessen durchsucht. Bei dem Einsatz in der vergangenen Woche wurden insgesamt 577 Datenträger bei den Beschuldigten im Alter von 14 bis 71 Jahren sichergestellt, wie das Hessische Landeskriminalamt (HLKA) am Montag mitteilte. Die Durchsuchungen fanden unter anderem in Darmstadt, Frankfurt, Hanau, Kassel und Gießen sowie in zahlreichen Landkreisen statt.