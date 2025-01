Sexueller Kindesmissbrauch: Polizei durchsucht wieder Häuser

Wiesbaden/Gelnhausen (dpa/lhe) - Im Kampf gegen Kindesmissbrauch sind in Hessen erneut über 80 Häuser und Wohnungen durchsucht worden. Im Main-Kinzig-Kreis sei zudem ein 34-jähriger Mann festgenommen und in Untersuchungshaft gebracht worden, sagte die Sprecherin des Landeskriminalamts (LKA) in Wiesbaden. Gegen ihn werde wegen des Verdachts des sexuellen Missbrauchs von Kindern ermittelt.