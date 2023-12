Sexuelle Gewalt gegen Kinder: hessenweit Durchsuchungen

Wiesbaden (dpa/lhe) - Bei Ermittlungen wegen sexueller Gewalt gegen Kinder hat die Polizei in der vergangenen Woche erneut hessenweit Wohnungen durchsucht. Dieses Mal seien 53 Wohnungen betroffen gewesen, teilte das Hessische Landeskriminalamt (LKA) in Wiesbaden am Montag mit. Bei einem 27-jährigen Mann im Landkreis Bergstraße sei dabei eine Kindersexpuppe gefunden worden. Ansonsten stellten die insgesamt fast 200 Beamten bei den Durchsuchungen über 540 Handys, Computer, Laptops und USB-Sticks sicher, die Daten werden nun ausgewertet.