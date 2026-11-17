Fehlzeiten an Schulen: Land plant klare Verfahren
Die Gründe, warum Schülerinnen und Schüler nicht zum Unterricht kommen, sind vielfältig: Unter anderem gehe es um Mobbing oder psychische Probleme. Wie das Land gegen das Problem vorgehen will.
Stuttgart (dpa/lsw) - Immer mehr Schülerinnen und Schüler gehen nicht regelmäßig zum Unterricht. Einige haben keine Lust, andere haben Angst. «Wir haben hier ein echtes Problem», sagte Kultusminister Andreas Jung (CDU) in Stuttgart. Mit einer Liste von Empfehlungen will das Land den Schulen, den Betroffenen und ihren Eltern helfen.
«Wir haben Schulen, die Alarm schlagen, wir haben Kommunen, die Alarm schlagen, die Regierungspräsidien, die Schulämter», sagte Jung. Zahlen zum sogenannten Schulabsentismus gebe es aber nach wie vor nicht.
Bei den Fehlzeiten gehe es um mehr als Schule schwänzen, ergänzte Ministerpräsident Cem Özdemir (Grüne). Die Gründe für das Fehlen im Unterricht seien vielfältig. «Dahinter können Ängste, Überforderung, Mobbing oder persönliche und familiäre Probleme stecken. Manchmal kommt vieles zusammen.» Die zunehmende Verbreitung von Social Media sei in der Sache ein «Katalysator», sagte Jung.
Starke Netzwerke und klare Abläufe
Konkret will das Land die Netzwerke aller Beteiligten stärken und weiter ausbauen sowie standardisierte Verfahren einführen. So könne nach Ansicht der Landesregierung möglichst schnell gehandelt werden, wenn Schülerinnen oder Schüler regelmäßig fehlen. Drittens sollen die Kompetenzen klarer gemacht und offene Rechtsfragen geklärt werden.
Bislang liegt nach Angaben Jungs nur die Rohfassung eines Konzepts vor. Auf Grundlage dieses Papiers sollen in Zusammenarbeit mit Beteiligten die Empfehlungen erarbeitet werden.
Zu wenig Schulpsychologen
Der Verband Bildung und Erziehung (VBE) fordert bereits seit langem mehr Personal an Schulen. «Die schulpsychologischen Beratungsstellen sind absolut unterbesetzt», sagte VBE-Landeschef Gerhard Brand. Zum Teil müssten Schüler mehrere Wochen auf ein Gespräch warten. Viele Lehrerinnen und Lehrer seien mit dem Thema restlos überfordert.
Das sei fatal. Je länger es dauere, bis ein fehlender Schüler oder eine Schülerin Unterstützung bekomme, desto schwieriger sei es, die Kinder und Jugendlichen wieder zurück in die Schule zu holen.