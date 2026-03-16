Feuerwehreinsatz

Nach Atembeschwerden – Schule in Böblingen geräumt

Mehrere Menschen klagen plötzlich über Hustenreiz und Atemnot – dann wird die Schule geräumt. Noch ist vieles unklar.

Die Verletzten werden von Sanitätern untersucht. (Symbolbild) Foto: Monika Skolimowska/dpa
Die Verletzten werden von Sanitätern untersucht. (Symbolbild)

Böblingen (dpa/lsw) - Eine Schule in Böblingen ist evakuiert worden. Mehrere Menschen hatten über Atemwegsbeschwerden und Hustenreiz geklagt, wie die Polizei mitteilte. Nach Angaben einer Sprecherin wurden mehrere Erwachsene verletzt und vom Rettungsdienst untersucht. Zur genauen Anzahl der Betroffenen und Schwere der Verletzungen gab es zunächst keine genaueren Angaben. 

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Was die Beschwerden auslöste, war zunächst unklar. Die Feuerwehr untersucht, ob in dem Gebäude möglicherweise Reizstoffe ausgetreten sind.

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