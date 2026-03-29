Umwelt

Feldhasen in Hessen geht es laut Jägerschaft gut

Die jährliche Hasenzählung zeigt: Die Bestände des Feldhasen sind in Hessen stabil. Allerdings gibt es regional erhebliche Unterschiede.

Das Vorkommen des Feldhasen ist in Hessen stark von der Landschaft geprägt. (Archivbild) Foto: Boris Roessler/dpa
Das Vorkommen des Feldhasen ist in Hessen stark von der Landschaft geprägt. (Archivbild)

Wiesbaden (dpa/lhe) - Den hessischen Feldhasen geht es nach Einschätzung der Jägerschaft gut. Nach der Zählung im Herbst 2025 meldeten die beteiligten rund 50 Hegegemeinschaften eine durchschnittliche Dichte von mehr als 30 Hasen pro Quadratkilometer Offenlandfläche, wie der Landesjagdverband mitteilte. 

Der mittlere Zuwachs vom Frühjahr bis zum Herbst 2025 habe bei knapp 30 Prozent gelegen. Die Zahlen geben «einen guten Überblick, bilden aber nicht die Situation in allen Landesteilen vollständig ab», hieß es.

«Das Vorkommen des Feldhasen ist in Hessen stark von der Landschaft geprägt», erläuterte der Sprecher des Landesjagdverbandes, Markus Stifter. «In Nordhessen überwiegen waldreiche Regionen, in denen sich Hasen kaum erfassen lassen.» In Mittel- und Südhessen dominierten dagegen Offenlandreviere mit teils sehr guten Besätzen. Die Spannweite reiche von etwa drei Hasen pro Quadratkilometer bis hin zu Spitzenwerten von über 240 Hasen auf einer gleich großen Fläche.

Newsletter

Holen Sie sich den WNOZ-Newsletter und verpassen Sie keine Nachrichten aus Ihrer Region und aller Welt.

Mit Ihrer Registrierung nehmen Sie die Datenschutzerklärung zur Kenntnis.

Trotz der insgesamt positiven Entwicklung bereiten den Jägern mehrere Tierkrankheiten Sorge. Im vergangenen Jahr wurden demnach einige wenige Fälle von Hasenpest registriert. In Teilen von Nordrhein-Westfalen, Niedersachsens und Schleswig-Holstein seien im vergangenen Jahr Feldhasen an einer neuen Variante der Myxomatose verendet. Ursprünglich betraf diese Viruserkrankung vor allem Kaninchen. In Hessen seien bislang keine Fälle bestätigt.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Mehr bekannte Hasenpest-Fälle in Hessen
Krankheiten

Mehr bekannte Hasenpest-Fälle in Hessen

Feldhasen, die nicht mehr davon hoppeln? Bei diesen Säugetieren haben sich Fälle einer Krankheit gehäuft, die sich auch auf den Menschen übertragen kann. Was rät das Jagdministerium?

27.09.2025

Feldhasen-Bestand blieb stabil - Doch schwieriges Jahr 2024
Geburtenzeit im Frühjahr

Feldhasen-Bestand blieb stabil - Doch schwieriges Jahr 2024

Jetzt zu Ostern werden die jungen Feldhasen geboren. Die jüngste Zählung zeigt: Ihr Bestand ist zuletzt konstant geblieben. Dennoch sind die Tiere und ihr Lebensraum in Gefahr. Aus mehreren Gründen.

14.04.2025

Hessens Hasen sind in guter Verfassung
Wildtiere

Hessens Hasen sind in guter Verfassung

Wiesbaden ist auch bei Feldhasen Hessens Hauptstadt. In den Feldern vor der Stadt liegt das Revier mit der höchsten Hasendichte. Wie steht es landesweit um die Langohren - kurz vor Ostern?

14.04.2025

Tiere

Mehr Feldhasen auf deutschen Äckern - Rekord bei Zählung

Gute Nachrichten kurz vor Ostern: Die gefährdeten Feldhasen vermehren sich in Deutschland prächtig. Das hat laut Jägern auch mit dem Klimawandel zu tun.

25.03.2024

Tiere

Feldhasen-Bestand stabil trotz trockenen Sommers

Auf Deutschlands Wiesen und Feldern gab es zuletzt reichlich Feldhasen - auch wenn Hitze ihre Nahrung teils vertrocknen ließ. Für den aktuellen Langohren-Nachwuchs beobachten Jäger gebannt die Witterung.

04.04.2023