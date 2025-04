Hessens Hasen sind in guter Verfassung

Bad Nauheim (dpa/lhe) - Den Feldhasen in Hessen geht es nach aktuellen Zählungen des Landesjagdverbandes gut. Die beteiligten Hegegemeinschaften meldeten für den Herbst 2024 eine Dichte von mehr als 28 Hasen pro Quadratkilometer Offenlandfläche, wie Sprecher Markus Stifter in Bad Nauheim mitteilte. Der Zuwachs sei mit durchschnittlich zwölf Prozent aufgrund des nassen Frühjahrs 2024 etwas niedriger ausgefallen als in den Vorjahren.