Felix Magath sieht Titelpotenzial bei Eintracht

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Eintracht Frankfurt hat nach Ansicht von Ex-Trainer Felix Magath das Zeug, in den kommenden Jahren um die deutsche Meisterschaft mitzuspielen. Sollten die Hessen es schaffen, Leistungsträger länger zu halten und auf diese Transfereinnahmen zu verzichten, sei das möglich. «Dann könnte die Eintracht sicher mit dieser vorhandenen Basis dann auch mal in zwei bis drei Jahren um den Titel spielen», sagte der 71-Jährige in der Sendung «hr-heimspiel!».