Felskletterer stürzt und verletzt sich bei Baden-Baden

Baden-Baden (dpa/lsw) - Ein Kletterer ist bei Baden-Baden gestürzt und schwer verletzt worden. Rettungskräfte und die Bergwacht versorgten ihn, ehe ihn ein Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus brachte. Laut Polizei war der 69-Jährige am Montag bis in den oberen Bereich des Battertfelsen gestiegen, verlor dann aber den Halt und fiel zehn Meter hinab.