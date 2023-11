Boden zu weich: Baum verliert den Halt

So ein Schreck! Als der Fahrer des an der Hauptstraße gegenüber der Sparkasse korrekt geparkten PKWs zu seinem Auto kam, war ein Baum aus dem Schlosspark auf die Motorhaube gestürzt. Offensichtlich hatte der sehr alte Baum im durch den vielen Regen aufgeweichten Boden den Halt verloren. Die Baumkrone verursacht leichte Lackschäden am Auto, verletzt wurde glücklicherweise niemand.