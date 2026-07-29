Ferienstart im Land: Volle Straßen, Bahnhöfe und Flughäfen

Stuttgart (dpa/lsw) - Am Donnerstag beginnen in Baden-Württemberg die Sommerferien - und damit auch die Reisezeit für sehr viele Urlauber. Autofahrerinnen und Autofahrer, aber auch Reisende mit der Bahn und mit dem Flugzeug müssen sich dann auf besonders viel Verkehr einstellen und mancherorts auch etwas Geduld mitbringen.

Auf den Straßen rechnet der ADAC Württemberg vor allem am Ende der Woche mit vielen Staus. Weil dann alle Bundesländer gleichzeitig Ferien haben, erreiche der Reiseverkehr den Höhepunkt des Jahres, sagte Holger Bach, Abteilungsleiter Verkehr und Umwelt des ADAC. Die höchste Staugefahr sehen die Experten am Freitag. Vor allem zwischen 10.00 und 16.00 Uhr sei mit Staus zu rechnen. Aber auch am Wochenende könnten viele auf der Autobahn ausgebremst werden.

Im vergangenen Jahr sei das erste Ferienwochenende das staureichste des ganzen Jahres gewesen mit insgesamt 1.471 Kilometern Stau in Baden-Württemberg. Auch in diesem Jahr rechne man mit einem vergleichbaren Verkehrsgeschehen, hieß es. Besonders belastet dürften der Prognose zufolge die A5 zwischen Heidelberg und Basel sowie die A8 zwischen Karlsruhe und Ulm sein. Auf beiden Strecken gibt es zudem Baustellen, die die Staugefahr erhöhen.

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Haben es die Reisenden aus dem Südwesten heraus geschafft, drohen aber weitere Staus. Auch auf den Strecken in Richtung Süden, etwa vor dem Gotthard-Tunnel in der Schweiz. Der Fernpass in Österreich ist am ersten Feriensamstag wegen einer Demonstration für mehrere Stunden voll gesperrt.

Viele Starts an den Flughäfen

Wer mit der Bahn in den Urlaub fahren möchte, muss sich zumindest im Großraum Stuttgart ebenfalls auf Probleme einstellen. Dort fährt die S-Bahn die gesamten Ferien nicht auf der innerstädtischen Stammstrecke. Auch Fernzüge sind von den Baustellen im Bahnnetz betroffen. Einige ICE halten deswegen nicht in Stuttgart, sondern in Esslingen und Vaihingen (Enz).

Auch die Flughäfen erwarten zum Ferienstart einen großen Ansturm. Allein am größten Flughafen Baden-Württembergs in Stuttgart sind nach Angaben des Betreibers am Freitag knapp 250 Starts und Landungen geplant. Zu Spitzenzeiten werde den Reisenden empfohlen, mindestens zwei Stunden vor Abflug am Flughafen zu sein, dann müsse auch etwas mehr Zeit für die Sicherheitskontrollen eingeplant werden.