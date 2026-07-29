Verkehr

Ferienstart im Land: Volle Straßen, Bahnhöfe und Flughäfen

Zum Start in die Sommerferien wird es vor allem auf den Autobahnen im Südwesten voll. Wann und wo Autofahrer mit Staus rechnen müssen. Und wo es auch bei der Bahn Probleme gibt.

Die A8 ist ein Stauhotspot in Baden-Württemberg. Am ersten Ferienwochenende könnte es besonders voll werden. (Archivbild) Foto: Markus Lenhardt/dpa
Die A8 ist ein Stauhotspot in Baden-Württemberg. Am ersten Ferienwochenende könnte es besonders voll werden. (Archivbild)

Stuttgart (dpa/lsw) - Am Donnerstag beginnen in Baden-Württemberg die Sommerferien - und damit auch die Reisezeit für sehr viele Urlauber. Autofahrerinnen und Autofahrer, aber auch Reisende mit der Bahn und mit dem Flugzeug müssen sich dann auf besonders viel Verkehr einstellen und mancherorts auch etwas Geduld mitbringen. 

Auf den Straßen rechnet der ADAC Württemberg vor allem am Ende der Woche mit vielen Staus. Weil dann alle Bundesländer gleichzeitig Ferien haben, erreiche der Reiseverkehr den Höhepunkt des Jahres, sagte Holger Bach, Abteilungsleiter Verkehr und Umwelt des ADAC. Die höchste Staugefahr sehen die Experten am Freitag. Vor allem zwischen 10.00 und 16.00 Uhr sei mit Staus zu rechnen. Aber auch am Wochenende könnten viele auf der Autobahn ausgebremst werden.

Im vergangenen Jahr sei das erste Ferienwochenende das staureichste des ganzen Jahres gewesen mit insgesamt 1.471 Kilometern Stau in Baden-Württemberg. Auch in diesem Jahr rechne man mit einem vergleichbaren Verkehrsgeschehen, hieß es. Besonders belastet dürften der Prognose zufolge die A5 zwischen Heidelberg und Basel sowie die A8 zwischen Karlsruhe und Ulm sein. Auf beiden Strecken gibt es zudem Baustellen, die die Staugefahr erhöhen. 

Newsletter

Holen Sie sich den WNOZ-Newsletter und verpassen Sie keine Nachrichten aus Ihrer Region und aller Welt.

Mit Ihrer Registrierung nehmen Sie die Datenschutzerklärung zur Kenntnis.

Haben es die Reisenden aus dem Südwesten heraus geschafft, drohen aber weitere Staus. Auch auf den Strecken in Richtung Süden, etwa vor dem Gotthard-Tunnel in der Schweiz. Der Fernpass in Österreich ist am ersten Feriensamstag wegen einer Demonstration für mehrere Stunden voll gesperrt.

Viele Starts an den Flughäfen

Wer mit der Bahn in den Urlaub fahren möchte, muss sich zumindest im Großraum Stuttgart ebenfalls auf Probleme einstellen. Dort fährt die S-Bahn die gesamten Ferien nicht auf der innerstädtischen Stammstrecke. Auch Fernzüge sind von den Baustellen im Bahnnetz betroffen. Einige ICE halten deswegen nicht in Stuttgart, sondern in Esslingen und Vaihingen (Enz). 

Auch die Flughäfen erwarten zum Ferienstart einen großen Ansturm. Allein am größten Flughafen Baden-Württembergs in Stuttgart sind nach Angaben des Betreibers am Freitag knapp 250 Starts und Landungen geplant. Zu Spitzenzeiten werde den Reisenden empfohlen, mindestens zwei Stunden vor Abflug am Flughafen zu sein, dann müsse auch etwas mehr Zeit für die Sicherheitskontrollen eingeplant werden. 

Am Flughafen Karlsruhe/Baden-Baden starten den Angaben zufolge in den ersten Ferientagen rund 43.000 Passagiere in den Urlaub. Gefragtestes Ziel sei auch in diesem Sommer Mallorca. Die Betreiber raten, ausreichend Zeit für die Abläufe am Flughafen einzuplanen. Auch vom Flughafen Memmingen heben den Betreibern zufolge Flieger nach Mallorca ab, gefragte Ziele sind demnach aber auch die albanische Hauptstadt Tirana, Antalya in der Türkei oder Zadar in Kroatien. Am EuroAirport Basel/Mulhouse/Freiburg wird ebenfalls das größte Passagieraufkommen des Jahres erwartet. Den Betreibern zufolge starten im Dreiländereck 38.000 Passagiere in den Urlaub.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
So voll wird es zu Pfingsten auf Straßen und an Flughäfen
Ferienstart steht bevor

So voll wird es zu Pfingsten auf Straßen und an Flughäfen

Zum Start der Pfingstferien in Baden-Württemberg müssen sich Reisende auf Staus und volle Terminals einstellen. Der ADAC und die Flughäfen geben Prognosen ab.

20.05.2026

Mehr als 6.500 Stunden im Stau - und das in den Ferien
Verkehr in den Ferien

Mehr als 6.500 Stunden im Stau - und das in den Ferien

Der Ferienstart war für viele eher eine Geduldsprobe als ein entspannter Urlaubsauftakt. Denn erneut verbrachten sie Tausende von Stunden in Staus. Wo es besonders lange dauerte - und warum.

15.09.2025

Viel los zum Ferienstart - das sollten Reisende jetzt wissen
Verkehr

Viel los zum Ferienstart - das sollten Reisende jetzt wissen

Sommer, Ferien, Stau? Zum Ferienbeginn in Baden-Württemberg dürfte es voll werden - nicht nur auf den Straßen. Was Reisende tun können, um Zeit und Nerven zu sparen.

02.08.2025

Reiseverkehr

Ferien in Deutschland - ADAC erwartet Stauwochenende

Alle Bundesländer haben Ferien. Ob in den Urlaub oder zu Ausflügen: Reisende müssen viel Geduld mitbringen. Der ADAC gibt flexiblen Reisenden einen Rat.

27.07.2024

Schulen

Sommer, Sonne, Strand: Schüler starten in große Ferien

Schule aus, Lernstress vorerst vorbei, endlich Sommerferien - auf Hessens Schüler warten sechs freie Wochen. Was bedeutet das für Tourismus, Flughäfen und Autobahnen? Die Polizei ist auch auf mögliche Proteste vorbereitet.

21.07.2023