2. Bundesliga

Fernie verlängert bei Darmstadt 98 und wird Geschäftsführer

Paul Fernie arbeitet seit knapp zwei Jahren als Sportdirektor von Darmstadt 98. Nun rückt der Engländer in die Geschäftsführung der Hessen auf.

Paul Fernie arbeitet künftig als Sport-Geschäftsführer beim Zweitligisten Darmstadt 98. (Archivbild) Foto: Harry Langer/dpa
Paul Fernie arbeitet künftig als Sport-Geschäftsführer beim Zweitligisten Darmstadt 98. (Archivbild)

Darmstadt (dpa/lhe) - Der bisherige Sportdirektor Paul Fernie hat seinen Vertrag beim Fußball-Zweitligisten Darmstadt 98 langfristig verlängert und steigt zum Sport-Geschäftsführer auf. Der 39-Jährige war im Sommer 2024 vom hessischen Drittligisten SV Wehen Wiesbaden zu den Lilien gewechselt. Über die Laufzeit des neuen Vertrages machte der Verein keine Angaben.

Bei den Darmstädtern bildet Fernie künftig gemeinsam mit Michael Weilguny (kaufmännischer Bereich), Martin Kowalewski (Marketing & Vertrieb) und Tom Eilers (Spielbetrieb & Organisationsentwicklung) die nun vierköpfige Geschäftsführung. 

«Paul hat in den letzten beiden Jahren enorm viel bewegt: Er hat unsere Sportstruktur weiter professionalisiert und uns als Club mit seinen innovativen Ansätzen inhaltlich weiterentwickelt. Vor allem hat er es geschafft, dass wir nach einem schwierigen einjährigen Bundesliga-Intermezzo sportlich wieder eine sehr gute Rolle in der 2. Liga spielen», würdigte Darmstadts Präsident Markus Pfitzner die bisherige Arbeit von Fernie.

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