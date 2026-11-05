Elsass

Fessenheim-Pläne: Pariser Umweltbehörde will Nachbesserungen

Dampferzeuger aus französischen Atomkraftwerken könnten künftig in Fessenheim landen. EDF plant eine Schmelzanlage für bis zu 500.000 Tonnen Metall – doch welche Fragen bleiben vor dem Bau offen?

Frankreichs Umweltbehörde sieht Nachbesserungsbedarf bei den Plänen für eine Recyclinganlage für radioaktive Abfälle in Fessenheim (Archivbild). Foto: Philipp von Ditfurth/dpa
Frankreichs Umweltbehörde sieht Nachbesserungsbedarf bei den Plänen für eine Recyclinganlage für radioaktive Abfälle in Fessenheim (Archivbild).

Fessenheim (dpa) - Frankreichs Umweltbehörde fordert Nachbesserungen an den Plänen für ein Recyclingwerk auf dem Gelände des stillgelegten Atomkraftwerks Fessenheim nahe der deutschen Grenze. Dort soll schwach radioaktiv belasteter Schrott aufbereitet werden. 

In einer Umweltverträglichkeitsprüfung wirft die Behörde dem Stromkonzern EDF insbesondere eine fehlerhafte Bewertung der Auswirkungen des Projekts auf Feuchtgebiete vor. Es seien zusätzliche Ausgleichsmaßnahmen nötig, die in einem angemessenen Verhältnis zur Zerstörung von rund zehn Hektar Feuchtgebieten stehen.

Außerdem rät die Umweltbehörde dem Energiekonzern zu präzisieren, dass in dem geplanten Werk auch Abfälle mit höherer radioaktiver Belastung eintreffen werden, aber nur Metalle mit sehr geringer Radioaktivität recycelt werden. Die Spezifikationen und Verfahren, die sicherstellen, dass tatsächlich nur schwach belastete Materialien verarbeitet werden, müssten dargelegt werden. 

Immer top informiert mit dem WNOZ-WhatsApp-Kanal!

Breaking News, spannende Hintergründe und Newsletter: Mit unserem WhatsApp-Kanal bleiben Sie stets über Weinheim, den Odenwald und die Metropolregion informiert.

Zum Kanal

Impressum

Bemängelt wird von der Behörde auch, dass die Transporte zu und von dem Werk per Lastwagen erfolgen sollen, obwohl ein Gleisanschluss vorhanden ist und das ehemalige AKW-Gelände direkt an einem Rheinseitenkanal liegt. 

In Fessenheim soll ein Recyclingwerk entstehen

Das Kraftwerk Fessenheim südlich von Freiburg war 2020 nach 42 Betriebsjahren stillgelegt worden. Atomkraftgegner auch in Deutschland hatten zuvor jahrelang die Abschaltung des Meilers im Elsass gefordert. Aktuell steht der Rückbau des Kraftwerks an.

EDF will an dem Atomstandort auf einem bisher ungenutzten Areal ab 2027 eine Schmelzanlage für schwach radioaktiv belasteten Schrott errichten, mit der die Umweltbehörde sich jetzt beschäftigt hat. Es können den Plänen zufolge potenziell 500.000 Tonnen Metalle aus ganz Frankreich verwertet werden, etwa Dampferzeuger aus heimischen Atomkraftwerken. EDF verspricht im sogenannten Technocentre 200 Arbeitsplätze. Die Schrottverwertung soll 2031 in Betrieb gehen, für das Projekt sollen etwa 450 Millionen Euro fließen.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Paris genehmigt Rückbau von AKW Fessenheim
Nahe der deutschen Grenze

Paris genehmigt Rückbau von AKW Fessenheim

Während der Meiler Fessenheim abgebaut wird, setzt Frankreich anderenorts auf neue Atomkraftwerke und verlängerte Laufzeiten. Was die neue Strategie für die Energieversorgung vorsieht.

03.05.2026

Rückbau von AKW Fessenheim soll im Mai starten
Elsass

Rückbau von AKW Fessenheim soll im Mai starten

Im Mai soll der Rückbau des AKW Fessenheim im Elsass starten, für dessen Abschaltung deutsche Atomkraftgegner lange gekämpft hatten. Im Fokus steht zunächst die Demontage der Dampferzeuger.

29.01.2026

EDF hält an Plänen für Technocentre in Fessenheim fest
Radioaktiv belasteter Schrott

EDF hält an Plänen für Technocentre in Fessenheim fest

Frankreichs Stromkonzern EDF will in Fessenheim leicht radioaktiv belasteten Schrott aus AKW verarbeiten. Trotz Kritik bei einer Öffentlichkeitsbefragung geht es jetzt in die Genehmigungsphase.

08.07.2025

Freiburg fordert Verträge für Fabrik an Atomstandort
Umstrittenes Industrieprojekt

Freiburg fordert Verträge für Fabrik an Atomstandort

Radioaktiv belasteter Schrott soll im elsässischen Fessenheim eingeschmolzen werden. Das sorgt in der Grenzregion für Kritik. Auch eine deutsche Großstadt meldet sich zu Wort.

12.04.2025

Viel Widerspruch gegen radioaktive Metalle in Fessenheim
Geplante Schmelzanlage

Viel Widerspruch gegen radioaktive Metalle in Fessenheim

Das elsässische AKW Fessenheim soll bald abgerissen werden. Eine am Standort geplante Fabrik für Altmetall aus Atomanlagen löst Debatten aus - auch beim Nachbarn Deutschland.

31.01.2025