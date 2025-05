Stuttgart (dpa/lsw) - Ein 45 Jahre alter Mann ist festgenommen worden, weil er im Verdacht steht, seinen 76 Jahre alten Vater getötet zu haben. Der 45-Jährige rief die Polizei am Vormittag an und sagte, er habe am Donnerstag seinen Vater in der gemeinsamen Wohnung getötet, teilte ein Polizeisprecher mit.