Kriminalität

Festnahme nach Handyraub in Frankfurter Bahnhofsviertel

Mit Brechstange und Messer fordert ein Mann gewaltsam das Handy seines Opfers - doch dem gelingt die Flucht. Wie dieser den mutmaßlichen Täter der Polizei ausliefert.

Der 35-jährige mutmaßliche Täter ließ sich widerstandslos festnehmen. (Symbolbild) Foto: Philipp von Ditfurth/dpa
Der 35-jährige mutmaßliche Täter ließ sich widerstandslos festnehmen. (Symbolbild)

Frankfurt (dpa/lhe) - Die Polizei hat im Bahnhofsviertel in Frankfurt einen 35-jährigen Mann nach einem Raub festgenommen. Der mutmaßliche Täter habe einen 26 Jahre alten Mann am Montagnachmittag in einen Hauseingangsflur verfolgt und dessen Handy gefordert, wie die Polizei mitteilte. Nachdem das Opfer dieser Aufforderung nicht nachgekommen sei, habe der Mann mit einem Brecheisen auf den 26-Jährigen eingeschlagen, ihn mit einem Messer bedroht und das Handy aus dessen Jackentasche gestohlen.

Nach Angaben der Polizei konnte das Opfer danach aus dem Hausflur flüchten, die Tür ins Schloss fallen lassen und den Tatverdächtigen dadurch bis zum Eintreffen der Polizei festhalten. Der 35-Jährige habe sich widerstandslos festnehmen lassen und sei mittlerweile wieder entlassen worden.

