Bahnhofsviertel: 2025 bereits 75 Messer beschlagnahmt

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Das 75. Messer dieses Jahres hat die Polizei in der Waffenverbotszone im Frankfurter Bahnhofsviertel sichergestellt. Beamte entdeckten das Einhandmesser in der Bauchtasche eines Mannes, als sie ihn am Dienstag kontrollierten, wie die Polizei mitteilte. «Jedes Messer, dass durch eine Kontrolle aus dem Verkehr gezogen wird, kann nicht mehr dafür eingesetzt werden, um andere Menschen zu verletzen», hieß es.