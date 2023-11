Festnahme nach mutmaßlichem Drogendeal in Frankfurt

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Nach einem mutmaßlichen Drogenhandel in Frankfurt hat die Polizei zwei Verdächtige festgenommen. Bei ihnen seien Drogen sichergestellt worden, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Die Beamten hatten die zwei Männer im Alter von 59 und 36 Jahren am Freitag bei einem mutmaßlichen Verkaufsgespräch beobachtet. In einem Rucksack entdeckten sie dann knapp 30 Gramm Heroin, kleinere Mengen Kokain und Crack, eine Feinwaage und Pfefferspray.