Hanau (dpa/lhe) - Nach einer Pfefferspray-Attacke in einem Einkaufszentrum in Hanau hat die Polizei einen 19-jährigen Verdächtigen festgenommen. Er soll am Samstagnachmittag in einer Kundentoilette das Gas versprüht haben. Warum, ist laut Polizei bislang ungeklärt.