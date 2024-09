Festnahme nach Schuss durch geschlossene Tür

Maintal/Offenbach (dpa/lhe) - Die Polizei hat in Offenbach einen Mann festgenommen, der im März in Maintal (Main-Kinzig-Kreis) einen Schuss durch eine geschlossene Tür eines Wohnhauses abgefeuert haben soll. Verletzt wurde damals niemand. Die Beamten vollstreckten am Dienstagmorgen einen Untersuchungshaftbefehl wegen versuchten Totschlags und nahmen den 30-Jährigen fest, als er ein Haus in Offenbach verließ, wie Staatsanwaltschaft und Polizei in einer gemeinsamen Erklärung mitteilten.