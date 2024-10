Festnahmen bei Durchsuchungen gegen mutmaßliche Schleuser

Frankfurt/Main (dpa) - Bei einer Durchsuchungsaktion gegen mutmaßliche Schleuser sind in Hessen und Rheinland-Pfalz drei Tatverdächtige festgenommen worden. Sie sollen gewerbs- und bandenmäßig chinesische Frauen eingeschleust und als Prostituierte beschäftigt haben, wie die Generalstaatsanwaltschaft Frankfurt und die Bundespolizei mitteilten. Dem Zugriff seien umfangreiche Ermittlungen vorangegangen. Eine Festnahme erfolgte demnach in Ludwigshafen, die zwei weiteren in Mainz-Kostheim und Ginsheim-Gustavsburg.