Wertvolles Kupfer

Festnahmen nach Einbruchsserie in Solarparks

Eine Bande soll in mehrere Solarparks eingebrochen sein und wertvolle Kupferkabel gestohlen haben. Sechs Männer nimmt die Polizei fest und prüft, ob sie auch für weitere Einbrüche verantwortlich sind.

Kupferhaltige Kabel wurden aus den Solarparks gestohlen. (Symbolbild) Foto: Thomas Banneyer/dpa
Lampertheim (dpa/lhe) - Nach einer Einbruchsserie in mehrere Solarparks hat die Polizei sechs Tatverdächtige festgenommen. Die Männer befinden sich nun in verschiedenen Justizvollzugsanstalten wegen des Verdachts des schweren Bandendiebstahls, wie die Polizei mitteilt.

Sie seien vergangene Woche nach einem Einbruch in einen Solarpark in Lampertheim (Kreis Bergstraße) festgenommen worden. In einem Fahrzeug stellten die Beamten eine größere Menge mutmaßlich entwendeter kupferhaltige Kabel sicher.

Weitere Einbrüche werden den Männern im Alter zwischen 23 Jahren und 37 in Franken zu Last gelegt. In den vergangenen drei Monaten sollen sie mindestens achtmal in verschiedene Solarparks eingebrochen sein. Die Polizei ermittelt derzeit, ob ihnen weitere Taten zugeordnet werden können.

