Theaterpreis des Bundes

Festspielhaus Hellerau in Berlin ausgezeichnet

Das Europäische Zentrum der Künste Hellerau in Dresden wird für seine Verdienste in der Theaterlandschaft ausgezeichnet. Auch das junge Theater «Stellwerk» in Weimar wird prämiert.

Auszeichnung für das Europäische Zentrum der Künste im Festspielhaus Hellerau in Dresden: Das Haus hat am Freitagabend den mit 200.000 Euro dotierten Theaterpreis des Bundes erhalten. (Archivbild) Foto: Robert Michael/dpa
Auszeichnung für das Europäische Zentrum der Künste im Festspielhaus Hellerau in Dresden: Das Haus hat am Freitagabend den mit 200.000 Euro dotierten Theaterpreis des Bundes erhalten. (Archivbild)

Berlin/Dresden (dpa) - Das Europäische Zentrum der Künste im Dresdner Festspielhaus Hellerau ist am Abend in Berlin mit dem Theaterpreis des Bundes ausgezeichnet worden. Intendantin Carena Schlewitt nahm die mit 200.000 Euro dotierte Ehrung im Haus der Berliner Festspiele entgegen. Als bedeutender Ort für internationale Perspektiven setze das Dresdner Haus starke Impulse, hieß es in der Begründung zur Preisverleihung.

Auch Jugendtheater «Stellwerk» in Weimar unter Preisträgern

Weitere Auszeichnungen in Höhe von jeweils 100.000 Euro gingen an das Theater Lindenhof im baden-württembergischen Melchingen (Zollernalbkreis), das Kinder- und Jugendtheater «Stellwerk» im thüringischen Weimar und das Theater Oberhausen in Nordrhein-Westfalen. Den mit 100.000 Euro dotierten Tabori-Preis für die freien darstellenden Künste erhielt in diesem Jahr die Gruppe «raumlaborberlin». 

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Kulturstaatsminister Wolfram Weimer sagte, der Theaterpreis des Bundes würdige Institutionen und Ensembles, die mit ihren Programmen Identität stifteten, Gemeinschaften stärkten und Debatten anstoßen könnten. Der Preis mache sichtbar, was Theater ausmache: «Vielfalt, Mut und die Fähigkeit, gesellschaftliche Gegenwart künstlerisch zu interpretieren», so Weimer. 

Der Theaterpreis des Bundes zählt zu den wichtigsten Ehrungen in Deutschland. Seit einer Neuausrichtung 2025 steht der Preis allen Stadt- und Staatstheatern, Landesbühnen, Privat- und Gastspielhäusern sowie Produktionshäusern der freien darstellenden Künste offen.

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