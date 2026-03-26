Feuer am Desinfektionsspender – Einkaufszentrum geräumt
Auf einer Kundentoilette bricht ein Feuer aus, der Hausmeister löscht es. Dennoch wird das Einkaufszentrum geräumt.
Dreieich (dpa/lhe) - Wegen eines Brandes an einem Desinfektionsmittelspender in einer Kundentoilette ist ein Einkaufszentrum in Dreieich am Mittwochabend geräumt worden. Etwa 150 bis 200 Menschen hätten das Gebäude verlassen müssen, teilte die Polizei mit.
Es gebe Hinweise auf eine vorsätzliche Brandlegung, hieß es. «In der Auffangschale eines Desinfektionsmittelspenders wurden verbrannte Gegenstände festgestellt, durch die es zur Flammenentwicklung kam.» Die Polizei sucht Zeugen.
Der Hausmeister habe den Brand vor dem Eintreffen der Einsatzkräfte gelöscht. Verletzt wurde niemand.