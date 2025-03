Feuerwehr löscht Brand auf südhessischem Recyclinghof

Biebesheim am Rhein (dpa/lhe) - Ein größeres Feuer in einem Recyclinghof im südhessischen Biebesheim (im Kreis Groß-Gerau) hat am Donnerstagabend für einen mehrstündigen Einsatz der Feuerwehr gesorgt. Gebrannt habe eine Halle auf einem Gelände der Hessischen Industriemüll GmbH, berichtete eine Sprecherin der südhessischen Polizei am Morgen.