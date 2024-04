Feuer an Mülltonne geht auf Wohnhaus über: Hoher Schaden

Flieden (dpa/lhe) - Bei einem Brand in Flieden (Landkreis Fulda) ist ein Wohnhaus stark beschädigt worden. Wie die Polizei am Donnerstagmorgen mitteilte, stand in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag zunächst eine Mülltonne in Flammen. Das Feuer griff daraufhin auf das Haus über. Der Polizei zufolge konnten sich die Bewohner des Einfamilienhauses unverletzt ins Freie retten.