Großeinsatz der Rettungskräfte

Feuer auf Firmendach: Mehrere Hundert Solarpaneele zerstört

Wegen der starken Rauchentwicklung auf einem Dach rückten die Rettungskräfte in Lenzkirch mit einem Großaufgebot an. Doch wie konnte es zu dem Brand kommen?

Bei dem Brand waren 85 Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehren vor Ort. (Symbolbild) Foto: Sven Hoppe/dpa
Bei dem Brand waren 85 Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehren vor Ort. (Symbolbild)

Lenzkirch (dpa/lsw) - Auf dem Flachdach eines Unternehmens in Lenzkirch (Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald) haben mehrere Hundert Solarpaneele Feuer gefangen. Der Schaden liegt nach Polizeiangaben vermutlich im mittleren sechsstelligen Bereich. Wie die auf dem Dach gelagerten Paletten der Firma für Medizintechnik am Mittwoch in Brand geraten konnten, ist demnach bislang unklar. 

Wegen des starken Rauchs und der Gefahr, dass das Feuer auf umliegende Gebäude übergreifen könnte, waren insgesamt 85 Einsatzkräfte Freiwilliger Feuerwehren sowie mehrere Rettungsdienste und ein Rettungshubschrauber im Einsatz. Verletzt wurde nach Polizeiangaben niemand.

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