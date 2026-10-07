Brand

Feuer greift von brennendem Auto auf Friseursalon über

Ein Autofahrer riecht Rauch und hält an. Kurz darauf greifen die Flammen auf ein Gebäude über. Offen ist, ob der Wagen versichert war.

Die Feuerwehr konnte verhindern, dass sich die Flammen noch weiter ausbreiten. (Symbolbild) Foto: Marijan Murat/dpa
Die Feuerwehr konnte verhindern, dass sich die Flammen noch weiter ausbreiten. (Symbolbild)

Kehl (dpa/lsw) - Ein brennendes Auto hat in Kehl (Ortenaukreis) einen Friseursalon in Brand gesetzt. Der 46 Jahre alte Fahrer hatte nach Polizeiangaben am Dienstagabend während der Fahrt Brandgeruch bemerkt und den Wagen neben dem Salon abgestellt. Dann habe er Flammen im Motorraum entdeckt. Kurze Zeit später stand das Auto in Flammen und das Feuer griff auf Fassade und Eingang des Friseursalons über. 

Verletzt wurde niemand, wie die Polizei weiter mitteilte. Den Schaden schätzten die Beamten auf mindestens 70.000 Euro. Am Auto entstand Totalschaden von rund 4.000 Euro. Es gebe Hinweise darauf, dass für das Auto kein Versicherungsschutz bestanden habe.

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