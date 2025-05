Feuer greift von Gartenhütte auf Wohnhaus über

Usingen (dpa/lhe) - Ein Feuer in einer Gartenhütte in Usingen ist auf ein benachbartes Wohnhaus übergegriffen und hat hohen Sachschaden verursacht. Wie die Polizei mitteilte, wurde bei dem Brand am Samstag niemand verletzt. Zunächst habe die Gartenhütte komplett in Flammen gestanden, bevor auch das Nachbarhaus in Mitleidenschaft gezogen worden sei. Laut Polizei wurden mehrere Personen in Sicherheit gebracht. Den Sachschaden schätzen die Ermittler auf etwa 250.000 Euro. Die Untersuchungen zur Brandursache dauern an.