Brand

Feuer greift von Schuppen auf Wohnhaus über

Was die Ursache war, ist noch nicht klar. Menschen wurden nicht verletzt. Der Sachschaden bewegt sich im fünfstelligen Bereich.

Die Feuerwehr musste am Samstagabend zu einem Einsatz in Hauneck ausrücken. (Symbolbild) Foto: Malin Wunderlich/dpa
Die Feuerwehr musste am Samstagabend zu einem Einsatz in Hauneck ausrücken. (Symbolbild)

Hauneck (dpa/lhe) - Ein Feuer hat im osthessischen Hauneck einen Schaden von geschätzt 80.000 Euro verursacht. Am Samstagabend war im Ortsteil Unterhaun zunächst ein Schuppen in Brand geraten, wie ein Polizeisprecher in Fulda sagte. Teilweise habe das Feuer auf ein Wohnhaus übergriffen. Menschen seien nicht verletzt worden. Der Schuppen, in dem ein Fahrzeug abgestellt war, brannte dagegen komplett ab. Die Polizei hat Ermittlungen zur Ursache aufgenommen.

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