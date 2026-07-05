Feuer greift von Schuppen auf Wohnhaus über

Hauneck (dpa/lhe) - Ein Feuer hat im osthessischen Hauneck einen Schaden von geschätzt 80.000 Euro verursacht. Am Samstagabend war im Ortsteil Unterhaun zunächst ein Schuppen in Brand geraten, wie ein Polizeisprecher in Fulda sagte. Teilweise habe das Feuer auf ein Wohnhaus übergriffen. Menschen seien nicht verletzt worden. Der Schuppen, in dem ein Fahrzeug abgestellt war, brannte dagegen komplett ab. Die Polizei hat Ermittlungen zur Ursache aufgenommen.