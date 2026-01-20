Bild
Brände

Feuer in Flüchtlingsheim - mehr als 200 Bewohner evakuiert

Dichter Rauch, eine versteckte Brandquelle und rund 250 Menschen, die mitten in der Nacht ihr Zuhause verlassen müssen. Was führte zu dem Brand?

Die Feuerwehr brachte die Evakuierten in Notunterkünften unter. (Symbolbild) Foto: Sven Hoppe/dpa
Die Feuerwehr brachte die Evakuierten in Notunterkünften unter. (Symbolbild)

Stuttgart (dpa/lsw) - Wegen eines Brands in einer Unterkunft für Geflüchtete in Stuttgart hat die Feuerwehr rund 250 Bewohner evakuiert. Sie wurden mit Bussen und Krankenwagen in zwei Stuttgarter Sporthallen gebracht, die als Notunterkünfte dienen sollen. Verletzt wurde niemand, wie eine Polizeisprecherin mitteilte.

Die Ermittlungen zur genauen Brandursache laufen. Als Brandherd konnte nach längerer Suche das Innere einer Wand in dem ehemaligen Hotel ausfindig gemacht werden, so die Sprecherin weiter. Sie sprach von einem sogenannten Dehnfugenbrand. Brandstiftung könne deshalb vermutlich ausgeschlossen werden. 

Da sich der Rauch über die Lüftungsanlagen im Gebäude ausgebreitet hatte, räumte die Feuerwehr das Haus vorsorglich vollständig. Es waren 80 Feuerwehrleute im Einsatz.

