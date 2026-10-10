Brand im Lagerraum

Feuer in Frankfurter Schule – Brandstiftung vermutet

In einer Schule brennt ein Lagerraum mit Hilfsgütern für die Ukraine. Die Polizei bittet Zeugen um Hinweise. Auch der Staatsschutz wurde eingeschaltet.

Über 100 Feuerwehrkräfte löschen den Brand in Frankfurt. (Symbolbild) Foto: Boris Roessler/dpa
Über 100 Feuerwehrkräfte löschen den Brand in Frankfurt. (Symbolbild)

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Das Feuer in einer Frankfurter Schule ist nach Einschätzung der Polizei vorsätzlich gelegt worden. Aufgrund der Spurenlage gingen die Ermittler davon aus, dass unbekannte Täter den Brand gelegt hätten, teilte die Frankfurter Polizei mit. In dem betroffenen Gebäudeteil lagerte eine Hilfsorganisation Sachspenden und Hilfsgüter für die Ukraine.

Deshalb sei auch der Staatsschutz in die Ermittlungen eingebunden worden. Dieser ermittelt, wenn politische Motive vermutet werden. Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise zum Tathergang oder zu den Tätern geben können, sich zu melden.

Das Feuer war am frühen Freitagmorgen von Anwohnern gemeldet worden und hatte einen Großeinsatz der Feuerwehr ausgelöst. Verletzt wurde niemand. Wegen der Herbstferien war an der Schule kein Betrieb. Die Nachlöscharbeiten dauerten bis in den späten Abend. Die Höhe des Sachschadens war am Samstag weiterhin unklar.

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