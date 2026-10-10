Feuer in Frankfurter Schule – Brandstiftung vermutet

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Das Feuer in einer Frankfurter Schule ist nach Einschätzung der Polizei vorsätzlich gelegt worden. Aufgrund der Spurenlage gingen die Ermittler davon aus, dass unbekannte Täter den Brand gelegt hätten, teilte die Frankfurter Polizei mit. In dem betroffenen Gebäudeteil lagerte eine Hilfsorganisation Sachspenden und Hilfsgüter für die Ukraine.

Deshalb sei auch der Staatsschutz in die Ermittlungen eingebunden worden. Dieser ermittelt, wenn politische Motive vermutet werden. Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise zum Tathergang oder zu den Tätern geben können, sich zu melden.

Das Feuer war am frühen Freitagmorgen von Anwohnern gemeldet worden und hatte einen Großeinsatz der Feuerwehr ausgelöst. Verletzt wurde niemand. Wegen der Herbstferien war an der Schule kein Betrieb. Die Nachlöscharbeiten dauerten bis in den späten Abend. Die Höhe des Sachschadens war am Samstag weiterhin unklar.