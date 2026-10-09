Brand in Frankfurter Schule

Frankfurt (dpa/lhe) - In einer Schule im Frankfurter Stadtteil Dornbusch ist in der Nacht ein Feuer ausgebrochen. Verletzt wurde niemand, aber der Einsatz wird wahrscheinlich noch den ganzen Tag dauern, wie die Feuerwehr mitteilte. Der Brand sei in einem Teil des Gebäudes ausgebrochen, in dem mehrere Gegenstände gelagert würden. In Hessen sind gerade Herbstferien. Deshalb habe sich auf dem Schulgelände niemand aufgehalten.