Feuer im Lagerraum

Brand in Frankfurter Schule

Anwohnern fiel der Geruch auf. In einer Schule in Frankfurt-Dornbusch brach in der Nacht ein Feuer aus. Die Feuerwehr ist wohl noch den ganzen Tag im Einsatz.

Über 100 Feuerwehrkräfte löschen den Brand in Frankfurt. (Symbolbild) Foto: Boris Roessler/dpa
Über 100 Feuerwehrkräfte löschen den Brand in Frankfurt. (Symbolbild)

Frankfurt (dpa/lhe) - In einer Schule im Frankfurter Stadtteil Dornbusch ist in der Nacht ein Feuer ausgebrochen. Verletzt wurde niemand, aber der Einsatz wird wahrscheinlich noch den ganzen Tag dauern, wie die Feuerwehr mitteilte. Der Brand sei in einem Teil des Gebäudes ausgebrochen, in dem mehrere Gegenstände gelagert würden. In Hessen sind gerade Herbstferien. Deshalb habe sich auf dem Schulgelände niemand aufgehalten.

Anwohner hatten demnach den Geruch bemerkt und die Feuerwehr verständigt, die auch am frühen Morgen noch mit über 100 Einsatzkräften vor Ort war. Um sicherzugehen, dass das Feuer komplett gelöscht sei, werde die Feuerwehr in den nächsten Stunden den Raum ausräumen, hieß es. 

Der Verkehr im Umkreis sei nicht beeinträchtigt, teilte die Polizei mit. Man ermittle seit dem frühen Morgen zur Brandursache.

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