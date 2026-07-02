Feuer im Landkreis Karlsruhe

Lagerhalle brennt – Fenster und Türen geschlossen halten

In einem Gewerbegebiet von Marxzell-Pfaffenrot brennt eine Lagerhalle. 100 Einsatzkräfte kämpfen gegen die Flammen.

Nach Angaben der Feuerwehr ist der Großbrand inzwischen weitgehend eingedämmt. (Symbolbild) Foto: Marijan Murat/dpa
Nach Angaben der Feuerwehr ist der Großbrand inzwischen weitgehend eingedämmt. (Symbolbild)

Karlsruhe (dpa/lsw) - Eine Lagerhalle im Gewerbegebiet von Marxzell-Pfaffenrot steht in Flammen. Nach Angaben der Feuerwehr ist der Großbrand im Landkreis Karlsruhe inzwischen weitgehend eingedämmt, gelöscht aber bislang nicht. Rund 100 Einsatzkräfte sind demnach vor Ort. 

Die Löscharbeiten würden voraussichtlich bis in die frühen Morgenstunden dauern, hieß es von der Feuerwehr. Wegen der starken Rauchentwicklung sollten Anwohnerinnen und Anwohner Fenster und Türen geschlossen halten. Verletzt worden sei niemand. Warum das Feuer ausbrach, war zunächst unklar.

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