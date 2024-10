Lagerhalle in Frankfurt brennt - teilweise eingestürzt

Frankfurt (dpa/lhe) - Eine Lagerhalle in Frankfurt-Fechenheim steht in Flammen und ist teilweise eingestürzt. Für die Bevölkerung gebe es keine akute Gefahr, sagte Feuerwehrsprecher Thorben Schemmel. Was in der Halle gelagert werde, sei derzeit noch unklar. Sie könnten jedoch ausschließen, dass es sich um Gefahrgut handle. Nach derzeitigem Kenntnisstand gebe es keine Verletzten. Die Ursache des Brands war zunächst unklar.