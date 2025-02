Feuer in Gaststätte in Frankfurt-Sachsenhausen

Frankfurt (dpa/lhe) - Bei einem Brand in einer Gaststätte in Frankfurt-Sachsenhausen sind sechs Personen leicht verletzt worden. Sie seien mit Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung behandelt worden, erklärte ein Polizeisprecher. Das Feuer sei in der Nacht zum Sonntag im Keller des Gebäudes ausgebrochen. Als Ursache werde ein technischer Defekt vermutet. Die Polizei schätzt den Schaden auf rund 25.000 Euro.